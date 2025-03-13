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長八火箭送組網衞星入軌
中國長征八號遙六運載火箭昨日凌晨12時38分以一箭十八星方式，將千帆星座第5批組網衞星送入預定軌道，在海南商業航天發射場一號發射工位首次發射任務取得圓滿成功，標誌中國首個商業航天發射場具備了全系統發射能力。啟用專屬工位標誌長八火箭正式邁入市場化服務新階段，為商業用戶提供更快捷、可靠服務。
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