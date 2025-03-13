兩岸國際

長八火箭送組網衞星入軌
中國長征八號遙六運載火箭昨日凌晨12時38分以一箭十八星方式，將千帆星座第5批組網衞星送入預定軌道，在海南商業航天發射場一號發射工位首次發射任務取得圓滿成功，標誌中國首個商業航天發射場具備了全系統發射能力。啟用專屬工位標誌長八火箭正式邁入市場化服務新階段，為商業用戶提供更快捷、可靠服務。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者