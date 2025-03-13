全球首例 澳洲男跨過命懸 置人工心臟出院

共同生活逾百天 終移植器官新生展 澳洲心胸外科和移植外科醫生簡斯齊（Paul Jansz）領導的手術團隊昨日宣布，全國首宗持久性人工心臟植入手術取得臨床上顯著成功，患者依靠全人工心臟生活了100多天，並成為全球首位攜帶這一高科技設備出院的人。目前全球心臟捐贈數量長年不足，醫生希望這項技術最終能取代捐贈心臟，為無法等待或獲捐贈心臟者提供另一續命選擇。

年約40歲、患有嚴重心臟衰竭的新南威爾士省男子在等待心臟移植期間，自願成為澳洲首名、全球第6名接受全人工心臟植入者。去年11月，簡斯齊團隊在悉尼聖文森特醫院施行6小時手術，為該名男子植入全人工心臟。術後，他攜帶人工心臟生活了100多天，並在今年2月帶着出院，至本月成功接受匹配的人類心臟移植，目前恢復良好。

旋轉泵藉磁懸浮模擬血流 該顆人工心臟重約650克，是全球首款植入式旋轉血泵，能利用磁懸浮技術模擬健康心臟的自然血流，避免機械部件之間摩擦磨損，並可通過外部控制。

此前，曾有5名美國患者植入這種由鈦製成的機械血泵，至獲得捐贈心臟前，均未出院。

目前，上述技術仍處於臨床研究早期階段，主要針對末期雙心室心臟衰竭患者，暫時作為患者等待心臟移植的過渡方案，未來有望成為衰竭心臟的永久替代品。據澳洲政府統計，全球每年約2,300萬人患有心臟衰竭，僅6,000人能獲得捐贈心臟。本報綜合報道