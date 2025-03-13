邀入內閣主責裁員 觸發示威 特朗普購Tesla支持馬斯克

曾批評電動車 突改口

5輛Tesla停泊在南草坪停車道上，包括Cybertruck，特朗普在馬斯克陪同下一同揀車。特朗普去年競選時曾批評電動車，但前日改口稱從朋友處聽到Tesla電動車的優點，他與馬斯克試坐了其中一輛車，最終選擇了紅色的Model S，並指自己會出錢全價支付。馬斯克介紹Cybertruck時，特朗普說之前已買了一輛給孫女。