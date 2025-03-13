邀入內閣主責裁員 觸發示威 特朗普購Tesla支持馬斯克
【本報綜合報道】美國富豪馬斯克高調參政，大刀闊斧裁減聯邦政府人員等，觸發「打倒特斯拉（Tesla）」示威活動。美國總統特朗普為表支持馬斯克，自掏腰包購入Tesla車輛，新車前日駛入白宮南草坪，二人一同現身揀車。特朗普警告，針對Tesla的暴力行為都會被視為本土恐怖主義，肇事者將歷經地獄般的磨難。
曾批評電動車 突改口
5輛Tesla停泊在南草坪停車道上，包括Cybertruck，特朗普在馬斯克陪同下一同揀車。特朗普去年競選時曾批評電動車，但前日改口稱從朋友處聽到Tesla電動車的優點，他與馬斯克試坐了其中一輛車，最終選擇了紅色的Model S，並指自己會出錢全價支付。馬斯克介紹Cybertruck時，特朗普說之前已買了一輛給孫女。
特朗普讚揚馬斯克是愛國者，對方因推動削減政府開支而遭到不公平中傷，破壞Tesla展銷廳及充電站的示威者應被視恐怖分子，他們正在傷害一間偉大的美國公司。
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