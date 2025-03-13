美教育部裁1315人 停租紐約三藩市辦公室

華盛頓3寫字樓合一 可否履行核心職能惹疑 美國特朗普政府繼續精簡聯邦機構，教育部前日宣布，1,315名員工當天收到將於90天內解僱的通知，同時將終止租用紐約和三藩市等地辦公室，至於首都華盛頓3個辦公室將合併為一個。教育部表示，即使經歷裁員與重組，各項教育政策仍不會受影響。

接獲解僱通知的教育部員工於昨日起遠程辦公，並從下周五起享有帶薪行政假，以及按照年資獲得遣散費。連同572名早前接受自願離職計劃員工及63名試用期內解僱員工在內，教育部共削減約50%人手，職員數目從4,133人大減至僅2,183人。教育部聲明指，裁員是最後任務一部分。

部長稱政策不變 前官員反駁 教育部長麥克馬洪表示，裁員出自總統特朗普授權，反映教育部對效率及問責的承諾，並確保資源用在學生、家長和教師等最關鍵地方。她感謝所有敬業的公務員對教育部的貢獻，但強調有關舉措是恢復美國教育體系偉大而重要的一步。

這波裁員引發外界對教育部是否能繼續履行其核心職能的疑問。不過，麥克馬洪表示，儘管經歷此次大規模重組，該機構各項政策將不受影響，並會繼續履行關鍵職能，包括向學校發放聯邦援助、管理學生貸款及助學金。

不過，在拜登政府時期任高等教育辦公室主任的加爾薩（Roxanne Garza）對教育部稱其職能不會受影響的說法表示懷疑。她指教育部許多職能、例如協助家庭申請財務援助，極為仰賴人力，不敢想像在人手大幅減少情況下，這些工作怎可能不受影響。本報綜合報道