接壤墨邊境 美再增派600兵

【本報綜合報道】美國北方司令部周二宣布，向接壤墨西哥邊境增派600名空軍及陸軍士兵，支援國土安全部。目前，執行聯邦邊境安全任務的軍人總數達9,600人。

最新部署南部邊境的美軍包括空軍現役和預備役40名情報分析員，以及560名陸軍工兵。工兵來自第18空降軍第20工兵旅（駐北卡羅萊納州布拉格堡）、第19工兵營及第15工兵連（駐肯塔基州諾克斯堡）、第687工兵連（駐路易斯安那州約翰遜堡）。情報分析員負責支援南部邊境聯合情報特遣組，它是第10山地師師部一部分，工兵任務則未定。美軍通常不會與非法移民直接接觸，而是從事偵測和監控、數據輸入、培訓、運輸、車輛維修、倉儲和後勤等支援工作，包括空中偵察支援地面的海關及邊境保護局人員。

非法移民持續減少 根據海關及邊境保護局數據，2023年12月非法移民近30.2萬人創新高，其後數字逐步下降，本年1月錄得逾6.1萬人，上月僅拘捕8,326人。美國總統特朗普上任首天簽署行政命令，阻止非法移民從南部邊境進入美國。