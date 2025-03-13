美或撤回針對鋼鋁措施 加國宣布向美貨徵25%關稅

【本報綜合報道】加拿大安大略省省長福特周二與美國商務部長盧特尼克通電話，福特公布同意暫緩徵收對美國電力出口的25%附加費。白宮則發聲明指，美方計劃對加拿大進口鋼鋁產品加徵的25%額外關稅將不會生效。相隔一天，加拿大宣布向總值近300億加元（約1,617億港元）的美國貨，徵收25%關稅。

加國安省暫緩收電力附加費 福特和盧特尼克發布聯合聲明稱，安大略省政府同意暫停對向美國3個州出口的電力徵收25%的附加費，福特將於周四前往華盛頓與盧特尼克會面，討論關稅事宜。

白宮指，在美國總統特朗普威脅要動用行政權力對加拿大實施高達50%巨額關稅後，福特在與盧特尼克對話後宣布將放棄對出口到美國3個州的電力加徵附加費，美方計劃對加拿大進口鋼鋁產品加徵的額外關稅也將不會生效。

此前，特朗普周二較早前宣布美國將對從加拿大進口的鋼鋁產品再加徵25%關稅，令其總稅率提升至50%，周三生效，以回應安大略省政府對出口到美國密歇根州、明尼蘇達州和紐約州的電力徵收附加費。

另外，美媒指特朗普計劃，所有在境內逗留超過30天的加拿大人必須登記，並識別指紋。至於身處美國的加拿大人，則需要填寫一份新表格，新規定將下4月11日生效。不過，美國過去並未對透過陸路口岸入境的加拿大公民執行有關規定。