歐盟反擊特朗普 向2200億美貨加稅

美國昨起對所有進口鋼鐵和鋁產品加徵25%關稅，歐盟委員會隨即宣布下月開始對總值260億歐元（約2,201億港元）的美國貨加徵關稅作為反制措施。澳洲總理阿爾巴內塞批評華府做法，但指澳洲不會採取反制行動。

歐盟委員會指，將於4月1日結束暫緩對美國商品徵關稅，同時會於4月中旬推出針對美國貨的新反制措施。歐盟委員會主席萊恩表示，反制措施會分兩階段實施，由4月1日開始，4月13日全面實施，這與美國關稅的經濟範圍相匹配，歐盟準備好進行有意義的對話，並已委託歐盟貿易事務專員塞夫科維奇（Maros Sefcovic）恢復與美國對話，研究更好的解決方案。

特朗普在首屆總統任期時，對鋼鐵商品徵收25%關稅，對鋁徵收10%的關稅，但對某些產品給予豁免。作為回應，歐盟當時針對政治敏感公司實施報復性關稅，包括電單車和牛仔褲公司。歐、美雙方在2021年同意暫時休戰，美國取消部分關稅措施，推出一系列關稅稅率額度，對超出額度的金屬徵收關稅，歐盟凍結其所有限制性措施。

澳洲指不會反制美 阿爾巴內塞表示，鋼鋁關稅完全不合理，澳洲與美國關係緊密，朋友之間需要有行動強調是朋友的事實，美國的鋼鋁關稅並非友好行為，但重要的是措施適用於所有國家，澳洲不會採取報復措施。他續指，在首屆特朗普政府時期，澳洲花了數月時間才獲得關稅豁免，惟白宮今次拒絕豁免澳洲，是從根本上違背了兩國70多年經濟夥伴關係帶來的利益。他補充，澳洲對美國的鋼鐵和鋁出口僅佔澳洲出口總值的0.2%，政府將透過「購買澳洲產品」計劃，在聯邦預算中為相關產業提供進一步支持。

在北京，中國外交部發言人毛寧昨日強調，中方始終認為搞保護主義沒有出路，貿易戰、關稅戰沒有贏家，這也是國際社會的普遍共識。她指出，美方做法嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，無益於解決問題，中方也將採取一切必要措施維護自身合法權益。本報綜合報道