34國參謀長閉門會議 商對烏安保

【本報綜合報道】來自34個國家的參謀長周二在法國巴黎召開閉門會議，商討在俄烏停火後對烏克蘭提供可靠安全保障的計劃，他們同意相關安全保障不應與北約及其能力分離，並應可信且長期，以及伴隨對烏克蘭軍隊的堅定支持。

同意保障不應脫離北約 與會代表大部分來自歐洲和北約，澳洲、新西蘭、日本亦派員參加，美國則沒有參與。法國總統馬克龍在會後發聲明指，現在是必須全力支持烏克蘭和歐洲自身的時候，鑑於俄烏和平談判加速推進，有必要開始規劃確定可靠的安全保障，以實現烏克蘭的持久和平。

同日較早前，法國防長勒科爾努指會議目的是為烏克蘭任何可能的安全保障奠定基礎，這只是一個展望未來、思考烏克蘭軍隊未來應該是甚麼樣子的問題，強調拒絕烏克蘭任何形式的非軍事化。

法國和英國早前牽頭提出組成自願聯盟，推動俄烏停火。法國、英國、德國、意大利和波蘭的防長昨日也會在巴黎開會，歐盟和北約代表、烏克蘭防長亦會出席，討論歐洲必要的重新武裝，以及對烏克蘭的軍事支持。法國總統府官員透露，馬克龍明日將與國防製造商會面。