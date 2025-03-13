潛天然氣管道襲烏軍 俄軍官：見成效

【本報綜合報道】俄羅斯國防部軍事政治總局副局長、阿赫瑪特特種部隊指揮官阿勞季諾夫中將周二表示，俄軍潛入天然氣管道深入敵後，擊敗庫爾斯克州蘇賈的烏軍是整個特別軍事行動期間最有效行動之一。

阿勞季諾夫稱，俄軍在管道大約行走12至15公里，具體距離視出口而定。進入管道的俄軍多支部隊中，都有奪回烏軍控制村莊的特定任務。阿勞季諾夫透露，守衞據點的烏軍甚至是俄軍在管道行進期間，並不知道美國一度停止援助烏克蘭的消息。阿勞季諾夫讚揚部署庫爾斯克的俄軍北部集群所有部隊表現出色，發揮本身作用及盡最大努力，為反攻取得第一階段勝利。目前反攻仍然繼續，俄軍將堅持戰鬥直至消滅敵人。

烏認F16無法與俄蘇35匹敵 烏克蘭空軍發言人伊格納特承認，透過軍援接收的美製F16戰機，在一對一空戰中無法與俄羅斯蘇35戰機匹敵。雖然F16經過現代化升級，但蘇35相對較新。烏克蘭空軍需要以地面防空雷達及電子戰系統，結合F16機載雷達及空對空導彈來對抗蘇35。

另外，烏克蘭周二以無人機大規模攻擊俄羅斯，俄軍防空部隊一夜之間擊落337架烏克蘭無人機，襲擊導致莫斯科州3人死亡及18人受傷，傷者包括3名兒童。莫斯科州州長沃羅比約夫指出，從無人機墜落現場發現的碎片判斷，襲擊以殺傷為目的。烏克蘭多地同日受到俄羅斯空襲，導致14名平民死亡及33人受傷。死傷者包括兒童，以及敍利亞貨船船員。聯合國秘書長發言人迪雅里克譴責針對平民和民用基礎設施的襲擊。