烏同意與俄停火30日 美恢復軍援情報共享

待普京點頭 俄：拒遵從美條件 美國和烏克蘭周二在沙特阿拉伯吉達舉行高級別會談，烏方接受美國提出與臨時停火30天的建議，但需獲俄羅斯同意才能生效。美方則立即恢復與烏克蘭共享情報，並為烏方提供安全援助。美國總統特朗普表示，希望莫斯科同意停火；俄方隨後指出，任何有關烏克蘭的協議都將按照俄方條件，而非美方條件達成。

吉達會談的美方代表包括國務卿魯比奧、國家安全顧問沃爾茲及中東問題特使威特科夫等；而烏方代表包括總統辦公室主任葉爾馬克、外交部長瑟比加及國防部長烏梅羅夫等，會後雙方發表聯合聲明。美國國務院表示，烏克蘭願意接受美方提議，立即實施為期30天臨時停火，經雙方同意可延長停火期限，但必須經俄羅斯接受並同時實施。同時，美方將立即恢復與烏克蘭共享情報，並為烏方提供安全援助。

美烏願盡快達礦產協議 美烏代表團也討論了人道主義努力作為和平進程一部分的重要性，特別是在停火期間，包括交換戰俘、釋放被拘留的平民、幫助被迫流離失所的烏克蘭兒童回國等。雙方同意確定談判團隊組成並立即開始談判，以實現持久和平並確保烏克蘭的長期安全。美國承諾與俄羅斯代表討論這些具體建議，烏克蘭代表團強調歐洲夥伴應該參與和平進程。此外，美國和烏克蘭同意盡快就烏克蘭關鍵礦產資源開發達成全面協議，以增強烏克蘭經濟並確保其長期繁榮與安全。

烏克蘭曾提議局部停火，總統澤連斯基證實基輔現時同意美國提出的「全面停火」建議，不僅涉及導彈、無人機和炸彈，不僅在黑海，還涉及整個前線。

烏盼俄釋放囚犯及平民 他感謝特朗普，並指烏方已經準備好採取這樣的舉措，而美國必須說服俄羅斯。他補充說，在30天的停火期間，美烏應該共同努力建立安全保障框架，烏克蘭在進一步談判的關鍵目標之一是釋放俄羅斯關押的囚犯和烏克蘭平民。

美將邀澤連斯基訪白宮 特朗普表示，希望停火能在未來幾天內生效，他稱本周將與俄羅斯總統普京通電話談判，因為「一隻巴掌拍不響」，期望對方會同意停火，目前已經完成了75%，剩下的只有把它文件化，包括談判領土問題等。但他稱，如果俄羅斯不同意停火，就會繼續戰鬥，並警告很多人將會被殺。被問及是否邀請澤連斯基再訪白宮時，特朗普說「當然，絕對的」，認為今次訪問與上月28日有很大不同。

惟俄羅斯聯邦委員會副主席科薩切夫（Konstantin Kosachev）指出，美國必須明白真正的協議是在前線寫成。他指美烏代表在吉達會談的結果只表明一件事，即美烏總統一起表演的「尾巴搖狗」（大國受制於小國）陰謀肯定行不通。他續稱，烏克蘭處於守勢，俄羅斯正在前進，因此情況將會有所不同。任何協議都要按照俄羅斯的條件，而不是美國的條件。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃透露，不排除未來幾天與美國代表接觸；俄媒指，美俄總統或於周五通話。

在北京，中國外交部發言人毛寧昨日在記者會上表示，中方從危機爆發第一天起就主張對話談判，尋求政治解決。中方期待各當事方通過對話談判，找到照顧彼此關切、可持續和持久的和平方案。本報綜合報道