日麻疹患者曾逛台北夜市

台灣台北市衞生局周二公布，新增一宗麻疹境外輸入病例，患者上周日自日本大阪入境，上周二出境前曾乘搭捷運逛士林夜市、寧夏夜市等。當局提醒，曾出入相同場所的民眾要進行自我健康監測。台灣當局呼籲，與該患者足迹重疊者應自我健康監測18天，如沒相關症狀可正常生活，但建議戴口罩，暫勿出入公共場所。（綜合報道）