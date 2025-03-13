3月13日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月13日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
日麻疹患者曾逛台北夜市
台灣台北市衞生局周二公布，新增一宗麻疹境外輸入病例，患者上周日自日本大阪入境，上周二出境前曾乘搭捷運逛士林夜市、寧夏夜市等。當局提醒，曾出入相同場所的民眾要進行自我健康監測。台灣當局呼籲，與該患者足迹重疊者應自我健康監測18天，如沒相關症狀可正常生活，但建議戴口罩，暫勿出入公共場所。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250313-0313_00178_046/日麻疹患者曾逛台北夜市
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc