乒協提倡文明觀賽勿辱罵

中國乒乓球協會周二在官網，提倡文明觀賽，呼籲觀眾不要謾罵運動員、教練員、裁判員、工作人員等，也主動勸阻身邊不文明行為。文件指出，提出倡議是為維護乒乓球運動健康發展，營造良好的賽場秩序，展現中國乒乓球愛好者的精神風貌。此外，不得以任何形式煽動賽場內對立情緒。（綜合報道）