濟南速遞員無視新規 擅自派送智能櫃

指電話聯繫客戶費時 投驛站更方便 內地去年3月施行《快遞市場管理辦法》，規定速遞員未經用戶同意擅自使用智能快件箱、速遞服務站等方式投遞速遞，若情節嚴重將處一萬元（人民幣‧下同，約1.07萬港元）以上至3萬元（約3.21萬港元）以下罰款。惟內媒周二報道，山東省濟南市仍有許多速遞員未遵守上述規定。

報道指，濟南市郵政業去年累計完成寄送業務量近12萬件，較2023年同期增加9.14%，其中速遞業務量達到逾10萬件，同比增長10.88%。由於速遞數量持續增多，當新規施行後，許多速遞仍被速遞員直接送至代收點，藉此節省時間。有速遞員表示，新規剛開始施行時，他一度盡可能與客戶透過電話聯繫，隨後發現只會影響工作效率。

提成低惟可提高配送量 除了工作時間的增加，「成本」的考慮也讓不少速遞員選擇將快件放到速遞櫃或驛站。有受訪速遞員表示：「目前派送一件的提成為0.8元（約0.857港元），驛站收費0.3元（約0.321港元）/件左右。放在驛站，雖然每單的提成少了，但能大大提高派送量，算下來還是划算的。」

有市民看到被塞滿的速遞站，坦言對此不解，稱：「怎麼驛站還有這麼多快遞，大家都選擇把快遞放在代收點嗎？」對此，內媒指出不少年輕人選擇代收點的原因，一是擔心暴露隱私、二是家中沒人，怕丟件，「放在驛站或者速遞櫃，既方便又解決了自己的顧慮，是個挺好的方式。」

消費者可舉報維護權益 有律師指出，無論是網購抑或收寄快件，消費者填寫準確收件地址，意味速遞公司與消費者形成一種合約關係，速遞公司有義務按照消費者提供準確地址投遞到戶，相關部門應依據規定加大監管速遞業力度，維護消費者合法權益，一旦產生相應糾紛，消費者亦可舉報，維護自身權益。本報綜合報道