紀念孫中山活動 台民呼朱立倫下台

【本報綜合報道】昨日是孫中山先生逝世100周年紀念日，國民黨主席朱立倫早上率領黨公職人員，在位於台北市的國父紀念館中山文化園區中山碑林，向孫中山銅像獻花致敬。但他在儀式結束準備離開時，有在場民眾抗議，高呼要求他「下台」。

國民黨黨工反嗆 朱立倫、國民黨副主席連勝文、夏立言以及一級黨務主管、黨公職人員昨日早上來到國父紀念館，由朱立倫作代表向孫中山銅像獻花並鞠躬。在簡短儀式結束，朱立倫短暫逗留後準備離開現場，旁邊卻有民眾大喊「朱立倫下台」，炮轟「三次大選都輸」。國民黨黨工立刻用咪高峰高喊「朱主席加油」，另有人反嗆「民進黨下台」，抗議民眾欲追朱立倫，但遭黨工人員阻擋，現場一度爆發爭執。

另在廣東省廣州市，周二亦舉行多項活動紀念孫中山先生逝世100周年。其中「在大革命的洪流中——廣州大元帥府裏的紅色文物」展覽，當日在廣州孫中山大元帥府紀念館開幕，共展出128件館藏珍貴文物，吸引不少民眾參觀。