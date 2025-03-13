傳民航局全面安全審計海南航空

據報道，民航局飛行標準司周一發布一封等級為「特提‧明電」的內部電報，名為《關於對海航股份開展全面運行安全審計的通知》。通知特別提到，上周一海航B737飛機航班復飛過程中觸發語音警告事件，暴露出公司在規章落實、生產組織、安全管理等方面的問題。安全審計由周一起至下月18日分3個階段進行，由民航局審計組統籌，中南局各專業部門、海南監管局和海航按照各階段工作重點推進。

海航：檢查屬例行程序

海南航空總部工作人員回應指，航司每年都要接受民航局例行安全檢查，是常規工作，沒所謂公司被審計調查的說法，但業內相關工作由專門部門下發，屬內部機密，不能對外公開。對於是否因發生不安全事件而接受安全審計，工作人員承認有一定相關性，但民航局例行檢查並非是針對某個事件特別開展的審計工作，當出現單次或某些安全事件才會有針對性調查和處置。