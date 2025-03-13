民營經濟促進法草案 全國人大會議未通過

【本報綜合報道】十四屆全國人大三次會議周二閉幕，會上通過政府工作報告和多項決議草案，卻未通過備受關注的民營經濟促進法草案。分析指出，此法仍需吸納各界回應並就實行細節作出調整，可能於今年4月或6月的全國人大常委會會議公布。

分析指需納各界回應作調整 報道指，基於中國經濟下行，官方需重振民營企業活力，去年2月宣布啟動民營經濟促進法起草工作，並加快推進立法。全國兩會前夕，民營經濟促進法草案二審稿於上月24日提請十四屆全國人大常委會第14次會議審議。媒體引述北京智庫中國企業研究所資深研究員唐大杰認為，考慮到該法複雜性及立法目的為增強法律保障，不應將此法尚未通過視作政府拖延立法。他指出，民營經濟促進法草案雖可在全年其他時間審議並通過，但草案未在全國人大會議上審議通過，或顯示該法的重要性有限。

民營經濟促進法草案初次審議框架包括確立平等保護原則，明確民營與國有經濟在市場准入等領域的平等地位；將減稅降費等政策轉化為法律條款；設定違反平等保護原則的行政責任。二次審議新增禁止無法律依據罰款、攤派財物條款；建立聯合檢查制度減少企業干擾；新增國務院及地方政府需定期向同級人大常委會報告民營經濟促進情況；明確行業協會法定職能。