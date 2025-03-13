體育總局：田徑及三大球發展須有突破

【本報綜合報道】十四屆全國人大三次會議周二閉幕，在當日舉行的第3場「部長通道」上，3位部長就體育改革、耕地保護、文旅消費升級等問題回答記者提問。其中，國家體育總局局長高志丹表示，今年在鞏固傳統優勢項目的同時，要在田徑、三大球等基礎和重點項目上取得實質性突破。文旅部長孫業禮則指，今年將對不合理低價遊、強迫購物等問題進行專項治理，並推動把文化和旅遊業納入經濟社會發展的整體規劃。

將專項治理低價遊

高志丹指出，國家體育總局正積極研究制訂體育強國建設指標體系和深化體育改革的有關方案，着力打造「全國一盤棋」建設體育強國的新格局。他稱，要積極回應青少年及高齡群體日趨多元的體育需求，加快全民健身場地設施建設和提質升級，豐富群眾體育賽事和健身產品的供給；另要持續拓展冰雪運動高質量發展，力爭到2030年冰雪經濟總規模達到1.5萬億元（人民幣‧下同，約1.63萬億港元）的目標。孫業禮另提到，去年規模以上文化及相關的產業企業實現營業收入14萬億元（約15.2萬億港元），國內遊規模達56億人次，同比增長接近15%；國內遊花費達5.7萬億元（約6.2萬億港元），同比增長逾17%。