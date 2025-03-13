桃園機場航廈突停電 大批旅客出境受阻

廠商施工不慎肇禍 句鐘始復原 台灣桃園機場第二航廈昨日突然停電，地勤櫃台運作停擺，大批旅客一度大排長龍、塞爆出境大廳；第二航廈最終約一小時後復電，航班起降及旅客登機未受影響。桃園機場公司回應指，停電原因為廠商施工不慎導致電纜損壞，將追究對方責任。

報道指，桃園機場第二航廈於當日中午12時03分左右停電，包括旅客報到系統、行李輸送帶、出境安檢線、入境海關檢查室等全部失去電力供應，只提供部分照明，至下午1時13分才完成復電，航機空側機坪作業則未受影響。現場緊急調度旅客到供電櫃台進行報到作業和託運行李，作業沒有中斷。

現場情況顯示，旅客依次排隊準備出境檢查，但人還沒進去，航廈就突然停電，只能站在原地等待，不少人熱得要拿起手上的機票搧風，更有人說聞到一股燒焦味。旅客指出：「所有人都被卡住，後來出關改成用手動翻包包安檢和搜身，真的是初體驗。」台電公司表示，台電供電正常，向桃園機場了解後確認，是用戶自有設備故障造成停電，目前已恢復正常。

未影響航班起降登機程序 桃園機場公司發聲明指，事發原因為電力維護廠商振鎬工程公司在第二航廈地下室更換大型百葉窗時，因工程人員操作不慎導致百葉窗掉落壓損電纜，令第二航廈部分出入境樓層停電，影響範圍包括第二航廈主體1至4樓及P4停車場，經搶修後於昨午1時13分順利復電，停電期間共計有4班離場航班，航班起降及旅客登機都沒有受到影響，造成旅客不便機場公司也表達誠摯歉意。

維護方將被依照合約究責 此外，停電期間有民眾目擊第二航廈外部出現一陣黑色煙霧，機場公司強調是備用電力柴油發電機啟動時所產生，並非發生火警。機場公司已要求振鎬公司說明未依照標準作業流程施作原因，並依合約就廠商違反作業規定從重究責。本報綜合報道