政府工作報告無提和平統一 大陸稱對台方針不變

倘台獨挑釁脅迫 必續反制 有輿論注意到去年和今年大陸《政府工作報告》中涉台內容，只強調堅定不移推進祖國統一大業，沒提「和平統一」。被問到是否意味大陸立場發生變化時，大陸國台辦發言人陳斌華周三強調，今年報告涉台內容貫徹落實黨中央對台工作決策部署，充分體現了三個「從未改變」。他又指，和平統一是解決台灣問題的基本方針，但如「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至挑戰底線、突破紅線，陸方將不得不採取斷然措施。

陳斌華指出，「和平統一、一國兩制」是實現祖國統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利，對於解決台灣問題，陸方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。他提到，當前台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，嚴重危害兩岸關係和台海和平穩定，陸方有堅定意志、充分信心和足夠能力，挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀。他強調，陸方在台灣問題上的基本立場，為台灣同胞謀利造福的誠意善意，以及推進祖國統一大業的決心從未改變。

陳斌華提到，今年《政府工作報告》提出完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，充分體現大陸持續推進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展的決心，將繼續支持台胞台企參與大陸高質量發展，推動落實同等待遇，不斷拓展兩岸經濟合作和融合發展的層次和領域。他正告賴清德當局，兩岸同胞走近走親的願望壓制不了，祖國必須統一，也必然統一。他強調，台灣是中國的一部分，解放軍在台海周邊組織演訓行動，合法合理，天經地義；警告「台獨」挑釁一日不止，反制行動就一刻不停。

斥民進黨「賣台」恐成美國棄子 對於陸委會要查在微博等平台轉發「中國台灣省」言論的台灣藝人，陳斌華指藝人表達「國家認同」是民族大義的體現，民進黨威脅恫嚇，企圖限制剝奪言論自由，暴露其標榜民主自由的虛偽。至於島內擔憂晶圓代工龍頭台積電變成「美積電」，他批評民進黨當局「賣台」無底線，台灣從美國「棋子」成「棄子」也絕對是注定的下場。本報綜合報道