普京戰場操勝券 特朗普手中沒牌

烏克蘭總統澤連斯基早前在白宮，與美國總統特朗普及副總統萬斯爆發罵戰，當時特朗普指澤連斯基手中沒有牌；然而，特朗普面對俄羅斯總統普京，他手中有沒有牌亦令人懷疑。很明顯，特朗普已經接受俄羅斯的訴求，烏克蘭不可以加入北約，如今美國暫停對烏國的所有軍事援助，一度停止向烏國提供情報支援，無形中是協助俄軍加快令烏克蘭去軍事化及去納粹化。

普京政府更聲言不接受澤連斯基的領導人地位，指他是一個獨裁者，不斷清除反對派。有德國媒體透露，澤連斯基在國內的支持度只有14%，雖然在白宮與特朗普及萬斯爭執後，一些西方主流媒體引述基輔國際社會學研究所的民調，指澤氏的支持度飆升至67%，但其可信性成疑。俄羅斯如今要求烏克蘭先進行總統選舉，選出有代表性的政府，才可與俄羅斯進行和談，以免澤連斯基政府參與和談後倒台，給和議帶來風險。看來，目前距離停火議和還有一段時間，期間俄軍會進一步攻城略地，增加談判籌碼，特朗普政府看來也無法阻止。

為放棄澤連斯基鋪路 而由於拜登政府已對俄羅斯實施極全面的經濟制裁，因此特朗普幾乎不可能再加碼，反而美國需要俄羅斯供應鈾作核能發電，以及90%依賴俄國氮肥入口，否則美國農業生產會全面崩潰，所以俄羅斯仍有反制裁的撒手鐧。

此外，最近有消息傳出，特朗普團隊已分別接觸烏克蘭前總統波羅申科、前軍隊總司令扎盧日內、前總理季莫申科等人，為放棄澤連斯基鋪路，他們都是在烏克蘭有經濟、政治或軍事影響力的人物。如今烏克蘭最應該擔心的是，若歐盟志願者聯盟再向烏國提供軍援及升級戰爭，使俄烏停火議和再拖延下去，俄羅斯大有機會老羞成怒，進軍佔領敖德薩，完全封鎖烏克蘭的黑海通道。相信這是特朗普及歐盟都不想見到但又難以制止的。

特朗普如今完全明白烏克蘭已經全面戰敗，而澤連斯基最大的錯誤，就是聽從英美慫恿，入侵俄羅斯的庫爾斯克，消耗了最後的精銳部隊，也使俄國軍民更加齊心，如今俄軍更在攻佔烏克蘭的蘇梅州並威脅基輔。至於英、法、德援烏更是笑話，使烏克蘭在戰場上的武器，特別是火炮和主戰坦克，非常雜亂，維修保養亦困難，未能成為改變戰場形勢的武器，往後即使有改善也無法抗俄。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻