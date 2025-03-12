澳洲橙味薄餅 顛覆想像

許多意大利人反感在薄餅中加菠蘿，認為相關做法並非正宗意大利薄餅。澳洲一間連鎖薄餅店近日卻突發奇想，決定在自家薄餅中加入香橙，更鼓勵薄餅愛好者「打破菠蘿口味的桎梏」，前來嘗試橙味薄餅。相關創意隨即引來大批網民議論，有網民調侃應該把這個消息發給意大利人，亦有人表示感覺很新奇願意嘗試。