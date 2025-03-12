傳承非遺 雕製技藝勝前人 牛皮造花幾亂真

鏃鏤塑染繪皆能 挑戰難度求創新 中國浙江省杭州市一名女子自幼跟隨家中長輩學習非遺皮塑皮雕技藝，此後一直鑽研古法，創作出近60種皮造花，更成為非遺傳承人，希望未來能繼續宣揚此技藝，讓更多人認識和了解它。

姜超超是非遺皮塑皮雕技藝傳承人，她指由於其爺爺輩從事皮雕雕花牛皮箱，她從小接觸此項技藝，此後苦心鑽研並開始利用牛皮製成花朵模型，再逐漸發展成胸針、髮簪、髮梳、藝術擺件等多種類型。她介紹，皮塑皮雕技藝包含雕、鏃、鏤、塑、染和繪等技法，一般會利用生牛皮揉製成半透明的皮革才能開始製作作品。

姜超超至今已製作出百合、牡丹、玫瑰、蠟梅、茉莉、芙蓉花和鶴望蘭等近60種皮造花，成品均十分精緻且栩栩如生，但製作過程耗時頗長，如牡丹皮造花便需時約一個月才能完成，其中花朵的53片花瓣形態的處理尤為費神。

60種花 牡丹瓣形最費神 姜超超指只要保存得當且定期維護，一朵皮造花能保持百年不變形。她坦言未來希望尋求突破，創造出更複雜和高難度的作品，進一步向普羅大眾推廣該項非遺藝術。本報綜合報道