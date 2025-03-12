與美會談無效 哈馬斯謀下階段談判

【本報綜合報道】美國國務卿魯比奧周一承認，美國總統人質事務特使博勒日前與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯直接會談是「單一事件」，截至目前尚未取得成果。以色列繼續停止向加薩提供糧食和援助，巴勒斯坦官員指加薩局勢進一步惡化。

魯比奧周一前往沙特阿拉伯途中稱，美哈直接會談是單一事件，博勒有機會直接與控制人質的人對話，他獲得允許和鼓勵後付諸實踐。魯比奧認為，儘管截至目前尚未取得成果，但不意味博勒的嘗試錯誤，美國仍主要通過總統中東問題特使威特科夫，經卡塔爾進行斡旋。哈馬斯發言人卡努同日重申，希望調解人施壓，讓以色列開始就實施第二階段停火談判，聚焦釋放剩餘人質和從加薩撤軍。