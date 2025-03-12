英沿岸葡貨船撞及 美油輪洩漏起火

【本報綜合報道】英國英格蘭東部沿岸周一上午有貨船撞向油輪，雙雙損毀起火。兩艘船合共37名船員，其中36人獲救接受治理，貨船一名船員仍然失蹤。油輪為美國軍方運送的航空燃料洩漏入海，而貨輪載有俗稱山埃的氰化鈉，可產生劇毒氣體，未知是否同樣洩漏。英國政府正評估採取措施控制污染情況。

葡船載有山埃亦恐洩漏 懸掛美國國旗的油輪史丹納無垢號（MV Stena Immaculate）上月從希臘出發，駛至英格蘭林肯郡格里姆斯比港錨定停泊，預定前往基林霍爾姆。懸掛葡萄牙國旗貨輪索龍號（Solong）從蘇格蘭格蘭奇茅斯駛往荷蘭鹿特丹，途中從側面撞向油輪。英國海事與海岸警衞署當地時間上午9時48分收到警報，派消防船前往倫敦以北約250公里現場救援。船東證實，油輪23名船員全部安全，貨輪14名船員中13人安全上岸。英國海岸防衞隊指兩艘船相撞12小時後仍在燃燒，針對失蹤船員搜索無果並已結束。

油輪營運商美國克勞利海運集團公司證實，撞擊導致油輪載有航空燃料油箱破裂，引發火災、多次爆炸和洩漏。美國軍事海運司令部發言人莫里斯（Jillian Morris）確認短期租用涉事油輪，為美國國防部提供海上運輸服務。英國海運刊物情報顯示，貨輪運載貨物包括數量不明酒精和15個貨櫃氰化鈉。氰化鈉遇水會釋放出氰化氫氣體，影響人體利用氧氣能力。英國首相辦公室稱，仍在釐清撞船細節及原因。環保組織發表聲明，極度關注涉事船隻和貨物洩漏化學品，可能對海洋生物造成多重毒性危害。