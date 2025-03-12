風暴遠離澳洲 兩省撤警報

【本報綜合報道】風暴阿爾弗雷德上周吹襲澳洲東岸造成破壞後影響逐漸減弱，昆士蘭省和新南威爾士省周二宣布取消所有緊急警報。昆省目前仍有約11.6萬戶停電，部分河流仍然積水，保險公司已收到超過9,000份索賠申請。

昆省仍有逾11萬戶停電 昆省省長克里薩富利指，隨着降雨減弱、洪水陸續退去，強降雨威脅正在消失，接下來關注焦點是災後恢復。供電人員正日以繼夜搶修，部分地區恢復供電可能還需要3至4天時間。因應兩間供水處理廠關閉管道，政府已安排運水車前往需要供水的地點。各市議會將關閉臨時收容中心，政府將在受災地區開設社區恢復中心，向有需要民眾提供幫助。

政府亦開始向災民發放援助金，每人可獲180澳元（約877港元）。保險理事會行政總裁霍爾（Andrew Hall）周二證實，目前已有超過9,000份與風暴有關索賠申請，預計隨着災民返回家園評估損失，索賠數量仍將大幅上升，主要涉及洪水、風害和商業中斷。霍爾強調，雖然本次災害損失嚴重，但不會達到2022年洪災規模，當時超過23萬份索賠。