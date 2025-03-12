東京街頭恐怖直播 日女遭男粉絲斬死

6500人全程收看 疑兇落網 日本東京新宿區高田馬場街頭周二早上發生斬人事件，一名男子持利器襲擊一名女子，女方身體多處受傷，陷入心肺停止狀態，最終不治，男子當場被捕。消息指，死者是直播主最上愛，施襲者則是她的粉絲。

事發於當地時間周二上午10時左右，現場距離JR高田馬場站西南面約350米。警方接獲報案指，20多歲的女受害人當街遭該名40多歲男子斬傷，頭部、頸部、腹部均有刀傷，失去意識，隨後獲緊急送往醫院救治，惟返魂乏術。調查相關人士指，警方已以殺人未遂的嫌疑，將涉案男子逮捕。他被捕後，供認襲擊受害人，原因是跟她發生糾紛，據報兩人彼此認識。

有報道引述最上愛的粉絲指出，最上愛當時在街上進行「徒步環繞山手線」的直播，然而在過程中，她突然尖叫大喊救命。經過一分鐘的叫喊後便失去聲音，隨後直播畫面出現滿身是血的人，同時也拍到一名男子手持尖刀。最少有6,500名粉絲目睹恐怖過程，有關畫面事後在社交平台流傳，警方正調查詳細情況。

曾指死者借錢不還 有網民爆料稱，疑犯曾經多次向其他直播主聲稱，自己借了逾100萬日圓（約5.3萬港元）給受害人，強調並非課金，但對方一直不還錢，令他生活陷入困境，揚言「因為最上愛不還錢，導致我生活陷入困境。如果這樣下去，我可能會殺了她，與其如此，還不如先自己了結。」本報綜合報道