美下令向加國鋼鋁增徵25%關稅

【本報綜合報道】當選加拿大執政自由黨新任黨魁的卡尼，周一與總理杜魯多會面，討論權力移交。他在會後表示，將很快進行權力過渡，並會無縫交接。

加拿大候任總理 晤杜魯多商交接 當地傳媒指，卡尼可能在周四或周五宣誓接任總理。被問到如何看待跟美國總統特朗普的關係時，卡尼指，由於他仍未接任總理，拒絕回應。卡尼在國會沒有議席，外界估計他的總理任期不會很長。

自由黨消息人士表示，卡尼已經與自由黨國會黨團會面，預計他出任總理後，很快會宣布提早舉行大選。

另一方面，美國總統特朗普周二表示，已指示商務部長對來自加拿大的所有鋼鐵和鋁產品增收額外的25%關稅，使總關稅水平達到50%，周三上午生效。

較早前，加拿大安大略省周一宣布即日起向美國電力用戶收取25%的附加費，以示抗議美國特朗普政府發起的貿易戰，估計每日可為安大略省帶來30萬至40萬加元（約161萬至215萬港元）收入，將用來支援當地工人、家庭及企業。

安大略省向美國出口電力，為明尼蘇達州、紐約州及密歇根州約150萬戶供電，省長福特警告，對未有發動貿易戰的美國人民感到難過，但只有總統特朗普一人要負上責任，如果關稅戰升級，他會毫不猶豫提高電費附加費，甚至全面停止向美國供電。