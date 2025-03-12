美能源部 或列南韓入敏感國家

【本報綜合報道】美國能源部疑考慮將南韓列入敏感國家名單，南韓政府正在了解具體情況。據外交消息人士周一透露，美國能源部的研發部門出現上述動向，似乎正就自下月15日起將南韓列為敏感國家的方案徵求旗下研究所等單位的意見。有消息稱，能源部向研究機構發送的公文中寫入了將南韓等4個國家新列入敏感國家名單的方案。

目前，被列入名單的只有中國、俄羅斯、敍利亞、北韓等。根據美國能源部官網，敏感國家是出於政策原因需要特別考慮的國家。因國家安全、核不擴散、地區不穩定、經濟安全威脅或支持恐怖主義等因素，特定國家可能會被列入該名單。

倘成真 勢阻兩國尖端領域研究 來自敏感國家的研究人員若要在美國能源部相關設施或研究機構工作，以及參與相關研究時，須經過更嚴格的認證程序。如果相關措施正式實施，今後南韓研究人員在美國國家研究機構和大學參與核能、人工智能、量子技術等尖端領域研究的難度恐會加大。有分析指出，美國政府此舉是為了對近期在南韓政界抬頭的「自主核武裝論」發出警告。另外，美政府似乎沒有向韓方透露過任何訊息。