朝官媒譴責美韓軍演 未提試射導彈

【本報綜合報道】美國及南韓周一啟動年度「自由護盾」大規模聯合軍演之際，北韓同日向黃海發射多枚短程彈道導彈，是美國總統特朗普上任後首次。北韓連續兩天通過官媒譴責美韓聯演，但截至昨日上午7時卻對其周日射彈一事隻字不提。

指演習是侵略性戰爭預演 北韓官媒朝中社昨日報道美韓啟動自由護盾聯演的消息，並將演習定性為「侵略性、對抗性的戰爭預演」。報道稱，美韓按照去年炮製和發表的核威懾及核作戰指南，企圖運用「作戰計劃2022」，以對北韓核武設施實施「預先原點打擊」。報道又指美韓今次擴大聯演規模，譴責兩國今年來空前挑起瘋狂的軍事演習騷動，再次實施史上最大規模的聯演，暴露其才是導致朝鮮半島局勢惡化的罪魁禍首。

南韓聯合參謀本部周一表示，當日下午1時50分許捕捉到北韓從黃海道內陸地區朝西部海域方向發射多枚型號不明的導彈，推測是射程300公里以下的短程彈道導彈。北韓通常在射彈翌日報道，但今次尚未發布任何相關消息。特朗普今年上台以來，北韓始終沒回應美方的對話提議，領袖金正恩卻頻頻視察核設施。分析認為，北韓射彈或為了試探特朗普政府的反應。美國駐韓大使館臨時代辦約瑟夫•尹周一強調，美方絕不會繞開韓方與朝對話。