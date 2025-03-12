尹錫悅彈劾案或下周宣判

尹錫悅

【本報綜合報道】南韓憲法法院上月25日完成總統尹錫悅彈劾案最後一場辯論，各方關注宣判日期，可能於本周或下周宣判。代行總統職權的副總理兼企劃財政部長崔相穆昨日表示，對於非法的暴力集會和示威或挑戰公共權力的行為，將堅決依法從嚴懲處，絕不手軟。

崔相穆主持國務會議時表示，憲法法院即將對重要案件作出宣判，社會矛盾激化以及衝突的可能性不斷上升，引發民眾擔憂。

代總統：嚴懲暴力集會 他又指出，自由民主國家的所有人都有自由表達個人意見的權利，但所謂自由必然伴隨一定責任。他提到，國際社會密切關注南韓局勢走向，呼籲民眾尊重與理解彼此不同，展現符合國家形象的成熟公民意識。

韓媒引述法律界消息指，憲法法院上月25日終結尹錫悅彈劾案庭審辯論程序後，幾乎每天都召開法官評議研討案情，基於憲法研究員工作組編製的報告討論案中爭論焦點。法律界曾預測將於周五對尹錫悅彈劾案宣判，惟憲法法院至今未公布日期，部分觀點因而預測，法官本周結束評議後，將於下周二或下周五前後宣判。