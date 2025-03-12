杜特爾特從港返菲 遭國際刑警拘捕送海牙

任內發起掃毒戰 被追究通緝 菲律賓前總統杜特爾特遭荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）調查並簽發逮捕令，杜特爾特昨日從香港返抵馬尼拉。菲律賓總統府同日發聲明證實，馬尼拉國際刑警組織一早收到ICC發出的逮捕令的正式副本，警方在杜特爾特抵達後執行逮捕令，他已被拘留。被捕的杜特爾特其後被帶往荷蘭海牙。

菲媒昨日報道指，79歲的杜特爾特當天返回抵達馬尼拉國際機場後，被警方根據國際刑事法院的逮捕令逮捕。警方消息人士透露，執行逮捕的是總統府下屬的跨國犯罪特使阿爾坎塔拉（Anthony Alcantara），他在機場當場向杜特爾特遞送了逮捕令。警方向杜特爾特宣布拘捕時，他低聲說「你們乾脆殺了我」，但未有任何反抗，跟隨執法人員前往警局。

女兒兼副總統質疑逮捕理據 杜特爾特其後被帶到維拉莫空軍基地，有支持者到場聲援。杜特爾特女兒兼副總統薩拉在社交平台質問當局以甚麼罪名拘捕父親。國際刑警組織此前據ICC的逮捕令，對杜特爾特發出了紅色通緝令。

杜特爾特擔任菲律賓總統期間發起反毒戰爭，在菲律賓國內外引發高度關注，該國於2019年正式退出ICC。他偕同薩拉周日訪港時，曾提到拘捕令傳聞，直言這並非新消息，ICC一直在追捕他，他也準備好入獄。

菲律賓國內外輿論將逮捕事件，與杜特爾特家族和現任總統小馬可斯的家族鬥爭掛鈎。2021年薩拉和小馬可斯結成同盟參與2022年總統大選，最終分別高票當選副總統和總統。惟兩人裂痕很快浮現；2022年大選後的內閣分配中，薩拉並未獲得屬意的防長要職，而被小馬可斯委任為教育部長。

與小馬可斯家族掀起政鬥 在2023年5月，眾議院罷免了杜特爾特家族盟友、前總統阿羅約的副議長職務。薩拉被阿羅約免職一事激怒，公開指摘眾議院議長、馬可斯表弟羅穆亞爾德斯。此後雙方之間罵戰不斷升級，於去年11月23日，薩拉在副總統辦公室的直播中說出了震驚全國的話：「如果我被殺死了，就去殺了總統馬可斯、第一夫人和眾議長！」

暨南大學國際關係學院副院長、菲律賓研究中心主任代帆向內媒表示，杜特爾特回國接受被捕，可能是為了選情和政治家族的未來，也是將了小馬可斯一軍，「他（杜特爾特）已經70多歲了，馬可斯如果下手太狠，在杜特爾特民意高的情況下，反而讓自己陷入難題。」代帆指，馬可斯本可不理會ICC的指令，但隨着國內政治鬥爭的加劇，他的立場在發生變化。本報綜合報道