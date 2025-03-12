涉供假訊息 俄驅逐2英使館人員

【本報綜合報道】俄羅斯外交部周一發表聲明指，俄方就英國駐俄使館兩名人員提供虛假個人訊息及涉嫌從事情報和顛覆活動向英方提出強烈抗議，並勒令兩人限期離境。

俄外交部當天召見英國駐俄使館代表，就英國駐俄使館相關人員在獲得入境俄羅斯的許可證時故意提供虛假訊息的事實提出強烈抗議。英方代表被告知，鑑於英國相關人員違反了俄羅斯法律，且俄有關部門收到的情報表明這些人員隸屬於英國情報部門，根據1961年《維也納外交關係公約》的相關規定，撤銷這兩名人員的註冊資格，並限其兩周內從俄羅斯離境。

指從事情報及顛覆活動 聲明強調，俄方不會容忍英國情報部門未經申報人員在俄領土開展活動，俄在此問題上的堅定立場將根據國家安全利益來決定。俄外交部強烈建議英國公民在申請俄羅斯簽證時提供真實、完整的訊息。聲明同時警告稱，如英方採取導致局勢升級的措施，俄方將作出對等回應。

另據俄羅斯聯邦安全局同日發表的聲明，該局在反間諜工作中查明，英國駐俄使館的一名二等秘書和一名一等秘書的丈夫在獲得入境俄羅斯許可證時故意提供虛假訊息，違反了俄羅斯法律。

俄聯邦安全局同時查明，這兩名人員涉嫌從事威脅俄羅斯安全的情報搜集以及顛覆活動。