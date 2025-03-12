美國武器出口量急升 佔全球43%

【本報綜合報道】瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發表的新報告顯示，美國在全球武器貿易中的主導地位加強，2020年至去年佔所有主要武器出口的43%，遠超第二大武器供應國法國的9.6%。此外，曾為主要武器供應國的俄羅斯武器出口暴跌64%，而中國因增加國內產量並減少對俄武器依賴，其武器進口量亦下降64%。

華減對俄依賴 進口量降64% 根據報告，美國軍工業擴大其全球影響力，向107國增加了軍火銷售，其中歐洲北約成員國和中東主要盟友是推動需求的主要力量。與2015年至2019年相比，美國武器出口量增長21%，其市場份額從35%急升8個百分點。20年來，美國武器出口首次最大份額流向歐洲，達到35%，超過中東的33%。沙特阿拉伯仍是美國最大武器客戶，佔相關出口總額12%。

報告指出，受俄烏衝突等因素影響，歐洲2020年至去年的武器進口量比前5年激增155%，美國供應其中的64%。烏克蘭在此期間成為全球最大武器進口國，進口量增長近百倍，佔全球武器進口總量的8.8%，其中45%由美國供應。