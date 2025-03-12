特朗普擬在軍事基地建煉礦設施
【本報綜合報道】英媒周一引述美國政府官員透露，總統特朗普最快今日簽署行政命令，在國防部軍事基地興建金屬冶煉設施，旨在提高關鍵礦產國內產量，和消除中國對該礦產業的控制。
美官憂華限制關鍵礦產出口
消息人士透露，行政命令將指示五角大樓與其他聯邦機構合作，在軍事基地建設冶煉設施，特朗普亦計劃任命關鍵礦產主管。
命令將尋求重新分類聯邦土地荒廢礦場，利用新技術從礦石中提取銅和其他礦物，較開採新礦場更便宜、更快速。有關計劃仍在討論，可能有變化，官員對中國可能會限制關鍵礦產出口、報復美國關稅措施感到擔憂。
報道指採礦業界提出仿照戰略石油儲備建立關鍵礦產儲備的做法，特朗普不打算採納，亦不打算命令五角大樓或其他聯邦機構要求供應商只使用美國礦產，亦不會試圖改變聯邦礦場許可流程。美國軍方目前使用中國加工礦物製造戰機、潛艇、子彈和其他武器。特朗普上周向國會表明，將採取歷史性行動，大幅擴大美國關鍵礦產和稀土生產。
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