澤連斯基向特朗普致道歉函 美烏代表再次會談

魯比奧稱基輔必須作領土讓步 美國及烏克蘭高級別代表團昨日在沙特阿拉伯吉達展開會談，雙方將討論制訂和平協議和初步停火的框架以及美烏礦產協議等問題。烏克蘭總統澤連斯基會前就橢圓形辦公室爭吵風波，致函美國總統特朗普並道歉。美國國務卿魯比奧則稱，烏克蘭必須在和談中作出領土讓步，又指若會談順利，美國可能恢復對烏克蘭的軍事和情報支援。

參加會談的美方代表，包括魯比奧、美國總統國家安全事務助理華爾茲和美國中東問題特使威特科夫等。參加會談的烏克蘭代表包括烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克、外交部長瑟比加和國防部長烏梅羅夫等。在會前，魯比奧周一表示，據報烏方將提出局部停火，認為有望結束戰事，因有關做法正是所需的讓步，但最重要是明確尋求和平協議，烏方必須準備好作出艱難決定，如放棄被佔領的領土，跟俄羅斯一樣。他承認，烏克蘭遭受巨大苦難後很難談論讓步，其願採取的舉措可能與俄方不一致，不會對烏方必須做的事設定任何條件，但需弄清楚烏方可作甚麼讓步，在關起門的房間內才能找到答案。

魯比奧又指，今次會談不會過於詳細，「不會坐在房內在地圖上畫線」，美方目的是大致了解雙方需要和立場，以評估他們之間的真正距離。他指出，昨日的會談結果將是美方會否解除暫停對烏軍事援助和情報共享的關鍵。

烏官承認有提議海空停火 匿名烏克蘭官員向媒體透露，他們確實有一個關於空中和海上停火的提議，因為這些停火選項易於實施和監測，可以由此開始。烏方希望此提議能促使美國恢復軍事援助和情報共享，另有官員指短期內，烏方將優先考慮與美國建立關係。

烏總統晤沙特王儲談投資 澤連斯基周一乘專機抵達吉達，與沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼會晤。澤連斯基會後感謝沙特願意擴大在烏克蘭經濟合作與投資，會上討論投資關鍵領域，首要是安全、能源和基礎設施。會上確認雙方對經濟發展和互動有共同願景，特別是烏克蘭重建方面。對於美烏會談，澤連斯基希望能取得實際成果，烏克蘭在會談中立場將是完全建設性，並感謝穆罕默德‧薩勒曼提供重要外交平台。

威特科夫周一接受美媒採訪時稱，澤連斯基已就橢圓形辦公室風波致函特朗普道歉。他認為這是重要一步，而美方團隊已與烏克蘭及相關歐洲人員進行許多討論。另有消息指威特科夫擬本周前往莫斯科，與俄羅斯總統普京會晤，寄望實現俄烏停火，將是他第二次以此身份訪俄。在北京，中國外交部發言人毛寧表示中方支持一切有助於和平解決危機的努力，中方期待或希望各方能夠達成公正持久，能夠為各方接受解決方案，中方願繼續同國際社會一同，為政治解決危機發揮建設性作用。本報綜合報道

烏克蘭和美國將繼續討論礦產協議。圖為烏克蘭國內一礦場。 澤連斯基（左）與穆罕默德‧薩勒曼（右）會晤。 特朗普