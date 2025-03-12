頻夾傷人 台北巴士擬設感應系統

2030年汰換電動車時安裝

公共運輸處業務稽查科長梁筠翎表示，台北巴士已配備防夾裝置及警示燈，但仍有部分物品，如雨傘、衣物可能無法被感應導致夾傷事故。為提升安全性，市政府自去年起補助巴士業界裝設主動式車門感測安全系統，確保車門在完全無阻礙時才會關閉，降低夾傷風險。補助計劃也與2030年全面汰換電動巴士政策同步執行，讓業界引進電動巴士時一併安裝，提高政策執行效率。市政府去年已補助276輛巴士，涵蓋436個車門，明年預估裝設率達50％，2030年會全數完成。