星洲送台僅4個月 侏儒河馬病亡

【本報綜合報道】新加坡動物園兩歲雄性侏儒河馬Thabo（別名湯包）去年11月才被送到台北市立動物園，上月被保育員發現右腳有傷口，經投藥治療，食欲仍持續低落，於周一凌晨4時22分死亡。經解剖研判，湯包因營養不良加上感染，導致健康轉差。

傷口感染 拒食致營養不良 據報道，湯包生性謹慎膽小又挑食，仰賴保育員悉心照養。湯包仍在適應新環境之際，保育員於上月11日發現其右腳側面出現小傷口。照養團隊先投以口服藥治療，但湯包怕藥味總是拒食，每日清創治療時也因害怕而閃躲，導致後來身上出現多發腫包，園方只能持續密集清創及抽血確認原因。

為讓湯包早日康復，保育員以各種美味食材給其補充能量和體力，但湯包食欲不見起色，養分吸收不良，身體日漸虛弱。加上近月北台灣遭遇寒流，日夜溫差大，讓已適應新加坡溫暖氣候的湯包在治療過程雪上加霜。由於牠持續虛弱，醫療照養小組周日安排24小時加護照顧，但其血液監控數值持續不佳，白血球高、肌肉指數高、血糖低，後續肝腎指數亦上升，最終不治。