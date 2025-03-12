添加草蜢老土蜂 昆蟲咖啡網絡起哄

雲南省普洱市一間咖啡店近日推出以草蜢、竹蟲等製作的咖啡，引起關注。不少網友對這款「黑暗飲料」表示驚嘆，問「這玩意誰會喝」，但也有雲南網友躍躍欲試。咖啡店負責人提醒，對高蛋白過敏的人不能喝這種添加蟲的咖啡，否則可能出現身體不適。

該間咖啡店在網上發布介紹中，顯示有草蜢拿鐵、竹蟲美式咖啡、老土蜂拿鐵等。工作人員在杯裏放進多隻蟲，再注入咖啡飲料。來自昆明的陳女士對內媒表示，草蜢和竹蟲本來就是下酒菜，所以她對這些咖啡毫無排斥，不但喝完了飲料，也吃掉了杯裏的蟲，「味道非常獨特，值得品嘗」。

高蛋白過敏者不宜品嘗

該咖啡店負責人許先生周日表示，開店兩年多，一直做本地特色飲料。草蜢拿鐵、竹蟲美式咖啡等是結合當地人飲食特色，在近期推出的新產品。許先生稱，這些蟲是當地人常見的下酒菜，在菜市場就能買到，他自己平時也會吃。許先生指出，草蜢、竹蟲等買回來後清洗並炸熟，就能直接配咖啡。因為原材料較貴，所以這些特色咖啡售價也較普通的咖啡稍貴，售價由68至88元人民幣（約74至95港元）不等。他表示，自推出以來，這些特色咖啡銷量不錯，前來品嘗的既有本地居民，也有外地遊客。不過，他提醒若顧客對高蛋白過敏，便不應喝這種蟲咖啡，以免身體不適。本報綜合報道