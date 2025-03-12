緬北電騙猖獗 廣西：深受其害

【本報綜合報道】內媒昨日報道，全國人大代表、廣西壯族自治區黨委書記陳剛周日在十四屆全國人大三次會議廣西代表團會議上提到，緬北電訊詐騙把他們「坑得比較苦」，不怕家醜外揚，廣西深受其害；又指詐騙背後是一套大數據算法，「你回答甚麼問題，它給你餵甚麼料」。

十四屆全國人大三次會議廣西代表團周日在駐地召開小組會議，審議最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。陳剛發言時，就人工智能（AI）安全和預防未成年人犯罪提出建議，談到現在已出現團夥利用AI從事犯罪活動，現階段要堅持「魔高一尺、道高一丈」，利用AI來提高反電騙水平，以我之矛攻其之盾，從而解決技術進步中帶來的諸多社會危害問題。

研利用AI打擊 陳剛指出，國內有不少年輕人抱着發財夢到緬甸電騙園區，有人受騙去，有人心甘情願去，打擊電騙花費精力巨大，成本非常高。廣西正研究探索用AI打擊跨境電騙的有效途徑，多支AI團隊在南寧開展研究攻關，有可能在全國率先建成AI垂直反詐大模型。他預判大模型出來後，案件偵破效率可大幅提高，極大壓縮這類犯罪空間。