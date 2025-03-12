湖南總工會 促企業勿詢女求職者婚育

湖南省總工會發布的勞動法律監督指出，根據國家法律和當地勞動法規，全省用人單位在招錄過程中，除國家另有規定外，不得限定為男性或規定男性優先，不得以性別為由拒絕錄用婦女或差別化地提高對婦女錄用標準；不得將限制結婚、生育或者婚姻、生育狀況作為錄用條件。用人單位與女職工簽訂的勞動合約或服務協議，應具備女職工特殊權益保護條款，不得規定限制女職工結婚、生育等內容；要實行男女同工同酬。此外，女職工結婚、懷孕、生育、哺乳期間，用人單位不得單方解除勞動或聘用合約；孕期、哺乳期不得延長勞動時間或者安排夜班勞動。