最高檢 誓遏嚴重暴力犯罪 追訴34未成年人

引用初中生殺同窗案 指低齡非免罪金牌 內地轟動一時的河北省邯鄲市初中生殺死同學埋屍案，被寫入今年最高人民檢察院全國兩會工作報告中。報告首次披露，對低齡未成年人嚴重暴力犯罪34人核准追訴，目的是要向社會釋放低齡惡性犯罪也要依法追責的強烈信號。

最高檢辦公廳主任李雪慧解讀報告時表示，初中生殺害同學埋屍案發生後，社會都在討論要不要追究、怎樣追究這些人的刑事責任。對於未成年人犯罪，總體方針是教育、感化、挽救，最大限度讓他們改過自新，但他強調低齡不是「免罪金牌」，手段殘忍、後果嚴重的未成年人犯罪，同樣必須依法懲治。二十屆三中全會明確部署強化未成年人犯罪預防和治理，最高檢在落實中提出「預防就是保護，懲治也是挽救」。他解釋，對已涉罪的未成年人，一味寬容就是縱容，通過及時干預罪錯行為，可防止他們在人生歧途上愈走愈遠。

「被執行人」不等於「失信被執行人」 最高人民法院執行局局長黃文俊周一解讀今年全國兩會最高法工作報告時指出，「被執行人」不等於「失信被執行人」。被執行人被納入失信名單的前提條件，是存在以偽造證據、暴力、威脅等方法妨礙、抗拒執行；以虛假訴訟、虛假仲裁或者以隱匿、轉移財產等方法規避執行等嚴重違法及失信的行為。他表示，強制執行必須保持應有的謙抑性和審慎性，必須在全方位監督下規範運行。近年來，人民法院通過推行失信懲戒分級分類、寬限期及單次解禁機制，使執行工作有溫度、有節奏、有感情。本報綜合報道