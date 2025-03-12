王文濤晤美藥廠高層 談向中國引進更多產品
【本報綜合報道】中國商務部部長王文濤周一會見美國藥廠百時美施貴寶公司董事會主席兼首席執行官博科思。雙方就百時美施貴寶公司對華合作情況、中美經貿關係等議題進行了交流。
王文濤表示，面對複雜嚴峻的國際形勢，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，仍是世界經濟增長的重要引擎和穩定力量。當前，中國醫藥行業進入高質量發展新階段，希望以百時美施貴寶為代表的生物製藥行業企業向中國市場引進更多先進產品和服務，參與健康中國建設，共享中國發展機遇。
稱貿易戰沒贏家
王文濤指出，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，中美兩國在互利共贏基礎上開展經貿合作，為兩國業界正常經貿合作創造穩定環境，符合兩國人民共同利益。
博科思表示，百時美施貴寶進入中國40餘年，為中國人民健康福祉積極貢獻力量，將繼續擴大在華投資規模，與中國合作夥伴持續開展創新合作，實現「在中國，為中國，為全球」，並承諾為中國消費者提供穩定、優質的產品與服務，進一步發揮橋樑紐帶作用，助力美中關係健康穩定發展。
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