王文濤晤美藥廠高層 談向中國引進更多產品

王文濤表示，面對複雜嚴峻的國際形勢，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，仍是世界經濟增長的重要引擎和穩定力量。當前，中國醫藥行業進入高質量發展新階段，希望以百時美施貴寶為代表的生物製藥行業企業向中國市場引進更多先進產品和服務，參與健康中國建設，共享中國發展機遇。