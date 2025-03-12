謝鋒：美貿易戰損人害己 以台制華必引火焚身

中國駐美國大使謝鋒周一在一個媒體對話會上強調，目前中美關係面臨嚴峻挑戰，打關稅戰、貿易戰損人更害己，禁限投資如同殺雞取卵，「以台制華」只會引火燒身。

謝鋒當日應邀向「春天裏的中國」全球對話會美國專場致詞，指出面對經濟全球化遭遇逆風和回頭浪，中國始終堅持對外開放不動搖，持續擴大制度型開放、自主開放和單邊開放。日前發布《2025年穩外資行動方案》提出20條措施，《政府工作報告》又提出加大穩外貿政策力度，大力鼓勵外商投資，推動互聯網、文化等領域有序開放，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點，充分體現以開放合作為世界發展賦能的誠意與擔當。

指外商撤離論破產 他提到，中國已成為150多個國家和地區的主要貿易夥伴，去年新設立外商投資企業增長9.9%，今年1月英國、南韓、荷蘭對華投資增長324%、104%、76%，顯示「外資撤離中國論」宣告破產，「中國大市場是必選項」深入人心。謝鋒表示，中國的發展、進步、繁榮是中國人民用汗水拚出來的，任何人任何勢力都不能阻擋中國人民實現更加美好生活的前進步伐。他認為，美方應改弦易轍，回到對話合作的正確道路上來，與中方相向而行，本着相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，爭取中美關係實現穩定、健康、可持續發展。

被問及中方是否在阻止美國總統特朗普提高針對中國輸美產品關稅方面面臨困難，外交部發言人毛寧周二稱，美方執意以芬太尼問題為藉口，兩次對華輸美產品加徵關稅，如美方執意損害中方利益，中方必將堅決反制，希望對方與中方通過磋商解決各自關切。談及反間諜法問題，毛寧稱只要企業合法經營，個人依法行事，沒必要感到擔心，中國一如既往為外商來華投資提供優質服務。本報綜合報道