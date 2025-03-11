兩岸國際

通訊試驗衞星十五號 順利升空
通訊技術試驗衞星十五號昨日凌晨1時許，在中國四川省西昌衞星發射中心搭乘長征三號乙運載火箭，成功發射升空並順利進入預定軌道，將主要用於展開多頻段、高速率衞星通訊技術驗證。長征三號乙運載火箭由中國航天科技集團有限公司一院研製，至今已是該系列運載火箭的第562次飛行。
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