3月11日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月11日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
通訊試驗衞星十五號 順利升空
通訊技術試驗衞星十五號昨日凌晨1時許，在中國四川省西昌衞星發射中心搭乘長征三號乙運載火箭，成功發射升空並順利進入預定軌道，將主要用於展開多頻段、高速率衞星通訊技術驗證。長征三號乙運載火箭由中國航天科技集團有限公司一院研製，至今已是該系列運載火箭的第562次飛行。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250311-0311_00180_063/通訊試驗衞星十五號--順利升空
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc