華建海洋深淵生物數據庫 開放共享

上海交通大學、中國科學院深海科學與工程研究所、華大集團等多個單位聯合發起馬里亞納海溝環境與生態研究計劃「溟淵計劃」，科研團隊在2021年10月至12月期間乘坐深海載人潛水器「奮鬥者號」，在馬里亞納海溝、雅浦海溝和菲律賓海盆6,000至1.1萬米水深區域採集樣本，經分析鑑定出7,564種深淵原核微生物，89.4%為新發現物種，其多樣性與全球已知海洋微生物總量相當。

深淵水深超過6,000米，是全球海洋最深的區域，代表着地球上最少被探索的極端環境。「溟淵計劃」實現多項全球突破，包括人類首次到達雅浦海溝最深點、首次對深淵生態系統進行系統研究、首次建立全球深淵生物大數據庫並開放共享。計劃發起人肖湘指出，這些資源為解決全球生物資源枯竭困境提供新選擇，也為生物科技、醫藥、能源等領域創新應用開闢廣闊前景。