登米芝蓮 女薄餅師大談辛酸 刻苦習廚得父真傳

經營餐廳精益求精 增值步伐不停 上周六是三八婦女節，美國紐約市一名意大利裔女廚師當天受訪，分享她作為米芝蓮指南中唯一的女性薄餅師的箇中經歷與辛酸，但強調自己不會言棄，並將繼續在製作薄餅和經營餐廳上精益求精，努力不懈增值自我。

34歲的卡波魯肖（Giorgia Caporuscio）自幼在意大利首都羅馬約56公里外的一處農場長大，至19歲時才移民到美國紐約市跟隨父親一同生活，其父於2009年開設餐廳，成為首批將那不勒斯風味薄餅引入紐約市曼哈頓的人之一。

曾被男員工嘲笑 發憤圖強 卡波魯肖當時亦順理成章成為餐廳裏的唯一女性廚師，起初經常被其他男員工嘲笑她身為意大利人，卻不懂如何製作意大利粉和薄餅，她因此發憤圖強，仔細觀察和學習父親的廚藝，發現自己在製作薄餅上別具天賦。在不懈努力下，她不僅於2020年成功接管父親在紐約市開設的另一間餐廳，更於去年底成為米芝蓮指南中唯一的女性薄餅師。

儘管卡波魯肖已取得不俗成就，但仍有不少人質疑她無法像其他男性一樣一直取得成功，認為她到了某些時候便需要放下一切，將重心放回家庭上。不過，她卻不以為然，又指她與丈夫於2022年結婚後育有兩名孩子，但在過去兩年間獲得的成就比過往還要多。她更加入當地的非營利組織，指導一些同樣希望成為薄餅師的女性，傳授和分享技巧。本報綜合報道