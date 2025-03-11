兩岸國際

美小型飛機墜毀釀5傷

美國賓夕凡尼亞州南部周日有小型飛機在停車場墜毀，機上全部5名乘客受傷，並導致10多輛汽車損壞。事發於賓夕凡尼亞州蘭開斯特機場附近，飛機當天下午起飛後不久就墜毀，撞落一個退休社區停車場並引發爆炸，至少有3輛汽車着火；消防部門正調查事故成因。（綜合報道）
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