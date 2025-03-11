特朗普讚馬斯克 揭數千億元虛假合約

特朗普接受美媒訪問時形容馬斯克通過DOGE讓許多人大開眼界，稱對方是真正的愛國者，因為其付出代價來完成任務。特朗普稱讚馬斯克在消除浪費和提高效率方面做出令人難以置信的工作，他說：「他發現了價值數千億美元的虛假合約，我前幾天晚上只讀到了其中很小的一部分，例如對老鼠進行變性手術，整件事情就是一個騙局，最終你會發現，他們送出去的錢又回到了很多做合約的人手上。」