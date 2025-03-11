特朗普讚馬斯克 揭數千億元虛假合約
【本報綜合報道】美國總統特朗普周日繼續表態支持政府效率部（DOGE）負責人馬斯克的成本削減任務，並指對方發現政府價值數千億美元的虛假合約，批評政府達成的許多協議都是騙局，資金最終都回到協議發起人手中。
特朗普接受美媒訪問時形容馬斯克通過DOGE讓許多人大開眼界，稱對方是真正的愛國者，因為其付出代價來完成任務。特朗普稱讚馬斯克在消除浪費和提高效率方面做出令人難以置信的工作，他說：「他發現了價值數千億美元的虛假合約，我前幾天晚上只讀到了其中很小的一部分，例如對老鼠進行變性手術，整件事情就是一個騙局，最終你會發現，他們送出去的錢又回到了很多做合約的人手上。」
下令內閣大力裁員
特朗普補充，馬斯克也讓人們意識到政府應該辭退許多人員，舉例外界通常只會提出裁員4%，而馬斯克提出裁員50%、60%、70%，是一件大事。
特朗普已命令內閣部長在人員配備方面與DOGE合作，並指示馬斯克要如同用手術刀一樣，來決定哪些員工繼續留在原崗位。
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