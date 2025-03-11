稱美混亂為華供優勢 澳前總理遭特朗普狠批

【本報綜合報道】澳洲前總理特恩布爾昨日警告，美國總統特朗普對待長期盟友的方式為中國提供優勢，又認為澳洲將難以從特朗普手中獲得鋼鐵和鋁關稅豁免。特朗普同日反擊稱，特恩布爾從來不了解中國。

指美凌駕敲詐其盟友 特恩布爾接受美媒專訪時，形容全球正看到更加純粹的特朗普，其行為將為中國未來4年國際關係帶來優勢，並形容當特朗普顯得混亂時，中方保持穩定；當特朗普表現得粗魯無禮時，中方保持尊重；特朗普反覆無常，中方始終如一。上述情況會令部分國家認為中國是更具吸引力的合作夥伴。

特恩布爾重申，澳洲需要在特朗普重返白宮後考慮如何獨立保衞自己，又認為當任何國家與美國關係愈密切，美國就愈覺得可以獲取價值、凌駕並敲詐。他舉例丹麥支持美國在阿富汗的軍事行動，特朗普卻揚言奪走丹麥自治領土格陵蘭，而加拿大長期與美國結盟，美國卻稱加拿大是第51個州，並提出關稅威脅。

特恩布爾在2015年至2018年出任澳洲總理，期間與2017年首次出任美國總統的特朗普多次發生爭拗。

特朗普昨日在旗下真相社交平台發文，批評特恩布爾從來不了解中國發生了甚麼，也沒有能力了解，又指自己一直認為對方是個軟弱無能的領導人，顯然澳洲人也同意自己的看法。