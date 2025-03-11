加拿大前央行行長 當選黨魁成新總理

59歲卡尼奪86%選票 指摘美削弱本國經濟 加拿大前央行行長卡尼，周日當選執政自由黨新任黨魁，將接替一月宣布辭職的杜魯多，成為新任總理。卡尼在勝選演講中，指摘美國總統特朗普削弱加拿大經濟，加拿大正在實施報復性關稅，直到美國人向加拿大表示尊重，一起對自由和公平貿易做出可信和可靠的承諾。

59歲的卡尼在選前已被視為大熱門，最終奪得逾15萬名投票黨員的86%選票，擊敗另外3名對手，包括前副總理方慧蘭。卡尼勝選後稱，面對特朗普威脅和一個更加分裂和危險的世界，人們擔心加拿大未來，特朗普對加拿大徵收不合理關稅，攻擊加拿大家庭、工人和企業，加拿大不能讓他成功。卡尼補充，美國想要加拿大的資源、水、土地甚至國家，一旦對方成功將摧毀加拿大的生活方式，並提到醫療保健在美國是一項大生意，但是在加拿大是一種權利。

將控制管理以度過經濟危機 卡尼1965年出生於加拿大史密斯堡市，擁有3個經濟學學位，分別是美國哈佛大學學士、英國牛津大學聖彼得學院碩士和牛津大學納菲爾德學院博士。在哈佛讀書時，卡尼曾是校冰球隊主力，並奪得過全美冠軍。他曾任加拿大央行行長及英倫銀行行長，分別領導加拿大及英國應對國際金融危機和脫歐問題。他將成為加拿大首位從未擔任民選職位的總理。

卡尼在選舉期間曾稱，自己曾幫助加拿大度過2008年國際金融危機，如今準備帶領加拿大度過特朗普加徵關稅帶來的另一場經濟危機，直言加拿大無法控制特朗普的行為，但可以控制如何管理自己經濟。對於特朗普發起貿易戰，卡尼當時稱勇敢面對欺凌，對限制向美國出口電力持開放態度。他批評國家經濟在杜魯多任內表現疲弱，並承諾恢復政府平衡預算。

華籲相向而行 改善關係發展 中國外交部發言人毛寧周一向卡尼表示祝賀，重申中方一貫主張在相互尊重、平等互利的基礎上發展中加關係，期待加方能堅持客觀理性的對華認知，奉行積極務實的對華政策，同中方相向而行，推動中加關係改善發展。對於中方日前公布對加拿大反歧視調查結果，毛寧指摘加拿大不顧中方多次規勸，執意對部分中國進口產品採取歧視性限制措施，嚴重違反世貿組織規則，干擾正常的貿易秩序，嚴重損害中方合法權益。她敦促加方採取切實行動，糾正錯誤做法，為兩國企業開展正常貿易和合作提供公平、非歧視、可預期的環境。本報綜合報道